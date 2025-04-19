Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Волонтёров группы «Ладамир» наградили благодарственным письмом за поддержку военнослужащих

Волонтёров группы «Ладамир» наградили благодарственным письмом за поддержку военнослужащих

Командование отдельного батальона материального обеспечения мотострелковой дивизии выразило благодарность волонтёрам группы «Ладамир» из Ирклиевской за их весомый вклад в укрепление боеспособности батальона, а также за активное взаимодействие и неоценимую поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

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