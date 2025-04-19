Волонтёров группы «Ладамир» наградили благодарственным письмом за поддержку военнослужащих

Командование отдельного батальона материального обеспечения мотострелковой дивизии выразило благодарность волонтёрам группы «Ладамир» из Ирклиевской за их весомый вклад в укрепление боеспособности батальона, а также за активное взаимодействие и неоценимую поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.