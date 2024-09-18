Мэрия Воронежа через суд пытается взыскать с ПАО «Ил» 900 тысяч долга за аренду

Суммы в двух исках указаны разные - 119,8 тыс. и 781,3 тыс. рублей. Судя по пояснениям истца, городского управления имущественных и земельных отношений, речь идет о задолженности по договорам аренды неразграниченных земельных участков.
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