Лет пятьдесят — и ни годом меньше ﻿

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Слышали, да, что США угрожают своим союзникам выйти из переговоров по украинскому урегулированию, если в ближайшие пару недель не будет достигнут решающий прогресс? С моей точки зрения, это неразрывно связано с необходимостью для США полностью переключиться на ближневосточно-дальневосточное (ирано-китайское) направление.