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Царьград

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Ротшильды всё поняли первыми. Едва засвистел "Орешник"

Ротшильды всё поняли первыми. Едва засвистел "Орешник"

Семейство Ротшильдов, похоже, первым поняло опасность эскалации на Украине. Едва засвистела ракета "Орешник", в подконтрольном им издании вышла статья о вовлечении Запада в украинский кризис.

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