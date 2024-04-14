Депутат назвал способ забрать вклад из банка с отозванной лицензией

Когда у банка отзывают лицензию, в обычных условиях вкладчики не могут вернуть свои деньги. Зато они могут получить частичную или полную компенсацию с помощью страховки, о таком способе рассказала депутат Госдумы Никита Чаплин, передает NEWS.
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