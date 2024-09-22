СК начал проверку после аварийной посадки самолёта Cessna в Воскресенске

В Московской области организована проверка по факту аварийной посадки самолёта Cessna в Воскресенске из-за неисправности электросистемы и задымления кабины, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
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