Суд обратил в доход государства квартиру тещи Александра Невзорова*

Решение исполнялось немедленно Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры к жене и теще журналиста Александра Невзорова*, сообщает руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем официальном телеграм-канале.
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