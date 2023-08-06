Аргументы недели

98 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр vfekm
    СИРОТЫ -  у них даже матери нормальной нет, только нянькаЗахарова об устан...
  • Эдуард Щетинин
    Как всегда пойду и проголосую Против Путина. Это Выборы президента, а не подтверждение правления императора России. Е...Песков заявил, чт...
  • Вячеслав Бареев
    Медведев прокомме...

Ермак: большинство стран-участниц встречи в Джидде определились, как внесут свой вклад в реализацию «формулы мира»

Ермак: большинство стран-участниц встречи в Джидде определились, как внесут свой вклад в реализацию «формулы мира»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, представлявший страну на консультациях в Саудовской Аравии, прокомментировал итоги встречи, назвав разговор, состоявшийся на ней, «чрезвычайно честным и открытым».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
J
Jubar
Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде.
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх