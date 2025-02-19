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Царьград

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Опрос: Швабра набирает больше голосов, чем Зеленский на выборах в Украине

Опрос: Швабра набирает больше голосов, чем Зеленский на выборах в Украине

Депутат Александр Дубинский провёл опрос в Telegram: швабра получила бы 97% голосов на выборах, тогда как нынешний президент Украины Владимир Зеленский — лишь 3%.

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