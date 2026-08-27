НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Московский комсомолец в Израиле

1 подписчик

Израильские силовики провели масштабную операцию в Восточном Иерусалиме

Израильские силовики провели масштабную операцию в Восточном Иерусалиме

Израильские силы безопасности — центральная единица полиции Иерусалимского округа, бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники антитеррористического штаба Мисрад битахон (МАТаЛ) — провели скоординированную операцию в Восточном Иерусалиме .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии