Израильские силовики провели масштабную операцию в Восточном Иерусалиме

Израильские силы безопасности — центральная единица полиции Иерусалимского округа, бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники антитеррористического штаба Мисрад битахон (МАТаЛ) — провели скоординированную операцию в Восточном Иерусалиме .
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