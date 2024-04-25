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Буря в пустыне Табас

Буря в пустыне Табас

25 апреля 1980 года транспортный самолет С-130 американской армии, взлетевший с одной из воздушных баз США на Ближнем Востоке, а также несколько ударных вертолетов США приземлились в пустыне Табас в центре Ирана.

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