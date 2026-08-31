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Южная Корея планирует внедрить инструменты отслеживания кошельков

Южная Корея планирует внедрить инструменты отслеживания кошельков

Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) заявила о внедрении с 2027 года коммерческого программного обеспечения для отслеживания криптовалют, используемого местными и зарубежными следственными органами, в рамках подготовки к обложению налогом полученных через частные кошельки доходов.

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