Южная Корея планирует внедрить инструменты отслеживания кошельков

Национальная налоговая служба Южной Кореи (NTS) заявила о внедрении с 2027 года коммерческого программного обеспечения для отслеживания криптовалют, используемого местными и зарубежными следственными органами, в рамках подготовки к обложению налогом полученных через частные кошельки доходов.