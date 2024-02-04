Вступление СССР в ракетный век, первая отечественная баллистическая ракета Р-1 Не успела ещё улечься пыль сражений Великой Отечественной войны, как геополитические и идеологические противоречия между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции привели к началу холодной войны.
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