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«Вы были правы»: в США неожиданно высказались по Украине

«Вы были правы»: в США неожиданно высказались по Украине

Никто на Западе не хочет признавать правоту и справедливость требований России, заявил бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор на YouTube.

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