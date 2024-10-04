Завтра День учителя. Вспомнили, самые «любимые» фразы школьных педагогов 🤪А какие из них вы чаще всего слышали от своих учителей? Новости Омска.
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Завтра День учителя. Вспомнили, самые «любимые» фразы школьных педагогов 🤪А какие из них вы чаще всего слышали от своих учителей? Новости Омска.