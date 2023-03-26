Юлию Ефременкову с сыном-близнецом госпитализировали на скорой

Звезда «ДОМа-2» вместе с сыном находится под наблюдением врачей. У шестимесячного мальчика недавно появились симптомы, похожие на какой-то вирус, а сегодня ночью ему стало тяжело дышать.
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