Россиян предупредили о штрафах за украшения подъездов к Новому году

Самовольное украшение подъезда дома к Новому году может грозить штрафом. Об этом пишет РИА Новости. Юрист Евгения Квартальнова пояснила агентству, что подъезд является общим имуществом многоквартирного дома, и без согласия всех владельцев жилья любые действия с ним недопустимы.