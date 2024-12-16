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Россиян предупредили о штрафах за украшения подъездов к Новому году

Россиян предупредили о штрафах за украшения подъездов к Новому году

Самовольное украшение подъезда дома к Новому году может грозить штрафом. Об этом пишет РИА Новости. Юрист Евгения Квартальнова пояснила агентству, что подъезд является общим имуществом многоквартирного дома, и без согласия всех владельцев жилья любые действия с ним недопустимы.

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