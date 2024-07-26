Министр транспорта США Буттиджич: Трамп боится дебатов с Харрис

Кандидат в главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп продемонстрировал слабость, не согласившись на дебаты с вице-президентом США Камалой Харрис, считает американский министр транспорта Пит Буттиджич, передает The Hill.
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