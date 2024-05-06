Сбер не разрешил переводить более 2 млн рублей между счетами одного клиента

Сбербанк не стал отменять ограничения на число и размер денежных переводов в сутки после того, как 1 мая в России вступил в силу закон о свободном переводе до 30 млн рублей в месяц между счетами одного клиента, сообщает «РБК».
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