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Пятый канал

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Не в грубости дело: психолог назвала фразы, за которыми скрывается манипуляция

Не в грубости дело: психолог назвала фразы, за которыми скрывается манипуляция

Вопреки сложившимся стереотипам, манипулятора выдают не грубость и напор. Чаще всего они кажутся очень приятными: улыбчивы, внимательны, щедры на комплиментах и создают ощущение, что знают собеседника целую вечность.

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