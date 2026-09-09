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Сотрудник ГКУ «Московской безопасности» Марат Габидуллин рассказал о работе и волонтерстве

Сотрудник ГКУ «Московской безопасности» Марат Габидуллин рассказал о работе и волонтерстве

Помогать людям, проявлять инициативу и отвечать за свои действия — этих принципов Марат Габидуллин придерживается и в волонтерстве, и на работе в ГКУ «Московская безопасность».

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