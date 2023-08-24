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Источник Heavy: «В «Филадельфии» может упасть еще одна доминошка. В конце концов, Эмбииду это надоест»

Как стало известно Heavy, лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может принять поворотное решение в своей карьере, если конфликт разыгрывающего Джеймса Хардена с организацией не будет разрешен.

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