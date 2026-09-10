Макс Ферстаппен: Мы по-прежнему обсуждаем результаты ADUO с FIA

Getty Images/Red Bull ContentpoolЧетырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что Red Bull всё ещё не согласна с оценками FIA, на основании которых силовая установка Red Bull Powertrains была признана эталонной по мощности в рамках системы ADUO.