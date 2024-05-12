МО: за ночь уничтожено 6 БПЛА над Брянской, Волгоградской и Липецкой областями

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области, два беспилотных летательных аппарата в Липецкой области и один БПЛА над территорией Волгоградской области.
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