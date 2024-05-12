Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 287 подписчиков

МО: за ночь уничтожено 6 БПЛА над Брянской, Волгоградской и Липецкой областями

МО: за ночь уничтожено 6 БПЛА над Брянской, Волгоградской и Липецкой областями

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотниках Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области, два беспилотных летательных аппарата в Липецкой области и один БПЛА над территорией Волгоградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх