Стало известно о состоянии народного артиста Ливанова

Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского в Москве, его состояние улучшилось и сейчас оценивается как удовлетворительное.
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