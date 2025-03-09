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Опубликовано панорамное видео попавших под удар ВКС России позиций ВСУ

Опубликовано панорамное видео попавших под удар ВКС России позиций ВСУ

Военкоры опубликовали видео позиций ВСУ, попавших под удары ВС России в Судже.Панорамное видео, снятое в Судже, опубликовали военкоры телеграм-канала «Военкоры Русской Весны».

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