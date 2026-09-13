PTI: В Индии инженер привязан к вышке из-за проблем с 5G

В деревне Хардаули, Индия, жители привязали инженера к вышке связи из-за проблем с сетью 5G. Специалиста освободили полицейские через два часа, а затем задержали шесть человек.
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