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В Госдуме предложили защитить бойцов СВО от увольнения

В Госдуме предложили защитить бойцов СВО от увольнения

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, которым предлагается защитить от увольнения и сокращения на работе граждан, проходивших военную службу по мобилизации или контракту.

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