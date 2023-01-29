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Скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков

Скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Ему было 53 года, пишет РИА Новости. Отмечается, что за время его работы в республике успешно реализовывались нацпроекты, удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

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