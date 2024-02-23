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Украина может получить от МВФ транш на $880 млн

Украина может получить от МВФ транш на $880 млн

С 17 по 22 февраля в Варшаве прошли переговоры миссии МВФ с представителями Киева. По результатам встречи была достигнута рабочая договоренность о выделению Украине транша в $880 млн, утвердить соглашение еще предстоит руководству фонда.

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