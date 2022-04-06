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"Это ужасно!" В Пентагоне возмущены тем, что Индия покупает оружие у России

"Это ужасно!" В Пентагоне возмущены тем, что Индия покупает оружие у России

"Ужасно, что наш ценный союзник Индия, крупнейшая в мире демократия, решает сближаться с Кремлем, выбирая русские системы вооружений вместо систем от США и союзников", – заявил на очередном заседании Палаты представителей конгрессмен Джо Уилсон.

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