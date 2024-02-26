Мэр Лондона хочет конфисковать имущество крупных бизнесменов, сколотивших состояние в РФ, для помощи украинским беженцам

﻿﻿Активы российских бизнесменов в Великобритании, или то, что сейчас называют в Великобритании «коррумпированной олигархией», на сумму более 1 миллиарда фунтов стерлингов, были конфискованы и проданы, а средства пошли в пользу украинских беженцев.