ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Женщины, может хватит себя обманывать: он вам не муж, а сожитель

Женщины, может хватит себя обманывать: он вам не муж, а сожитель

Мною замечено, что многие женщины живут в мире иллюзий, которые они сами себе и построили. Иллюзии помогают психике не сойти с ума, а вот психотерапия как раз помогает видеть реальное положение вещей, поэтому её многие не любят.

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