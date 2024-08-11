Женщины, может хватит себя обманывать: он вам не муж, а сожитель

Мною замечено, что многие женщины живут в мире иллюзий, которые они сами себе и построили. Иллюзии помогают психике не сойти с ума, а вот психотерапия как раз помогает видеть реальное положение вещей, поэтому её многие не любят.
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