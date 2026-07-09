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Журнал «Профиль»

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Барьер квартирным схемам: Верховный суд обозначил единую правовую позицию

Барьер квартирным схемам: Верховный суд обозначил единую правовую позицию

В начале июля президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова утвердил «Тематический обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием сделок, повлекших переход права собственности на жилые помещения».

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