Барьер квартирным схемам: Верховный суд обозначил единую правовую позицию

В начале июля президиум Верховного суда под председательством Игоря Краснова утвердил «Тематический обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием сделок, повлекших переход права собственности на жилые помещения».
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