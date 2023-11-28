Польша получила все ранее заказанные у Южной Кореи истребители

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник, 28 ноября, заявил, что все заказанные в Южной Корее для поставок в текущем году истребители FA-50 (Fighting Eagle) доставлены в страну, – сообщают СМИ.
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