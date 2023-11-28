РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

237 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлейший
    Упырь...Нетаньяху подтвер...
  • Taurus Zmei
    "Возникшие после распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги не только ещё тлеют, но иногда и вспыхи...«Русский – это бо...
  • Taurus Zmei
    Сколько ещё будет опросов до марта, толку то.Решетников, Набиу...

Польша получила все ранее заказанные у Южной Кореи истребители

Польша получила все ранее заказанные у Южной Кореи истребители

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во вторник, 28 ноября, заявил, что все заказанные в Южной Корее для поставок в текущем году истребители FA-50 (Fighting Eagle) доставлены в страну, – сообщают СМИ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх