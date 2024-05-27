Татьяна Сельгмяэ: "Творчество нашего ансамбля – один из культурных кодов России"

В этом концертном сезоне знаменитый хореографический ансамбль «Березка» отмечает 75-летие. О том, как живет ансамбль, о котором недавно сняли сериал, о его плотном гастрольном графике и большой востребованности, об артистах и поклонниках, крепких традициях и новых веяниях «Профилю» рассказала директор легендарного коллектива Татьяна Сельгмяэ.