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Татьяна Сельгмяэ: "Творчество нашего ансамбля – один из культурных кодов России"

Татьяна Сельгмяэ: "Творчество нашего ансамбля – один из культурных кодов России"

В этом концертном сезоне знаменитый хореографический ансамбль «Березка» отмечает 75-летие. О том, как живет ансамбль, о котором недавно сняли сериал, о его плотном гастрольном графике и большой востребованности, об артистах и поклонниках, крепких традициях и новых веяниях «Профилю» рассказала директор легендарного коллектива Татьяна Сельгмяэ.

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