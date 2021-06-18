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Встреча с Путиным показала, чем Байден лучше Трампа

Встреча с Путиным показала, чем Байден лучше Трампа

Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.

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Samarium
Трамп не политик.... в отличие от Байдена. К тому же он неуравновешен и поэтому непредсказуем...Байден- политик старой школы и в этом его преимущество перед Трампом.
Ольга Русецкая
лучше для нас он тем, что явная деменция близится или уже есть , а Трамп вполне себе в форме и делал что хотел, кое-что и правильно(стена, климат, нато и пр)
Евгения Назарова
А,может,Джо просто играе т спектакль с деменцией.При современных технологиях подкачать реальную болезнь не трудно.Мне так показалось.
Евгения Назарова
Дело не в форме,а в интересах.Интересы,выражаемых Джо людей,менее прагматичны и менее порядочны,чем трамповские

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