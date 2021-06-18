Встреча с Путиным показала, чем Байден лучше Трампа

События в миреПолитикаВстреча с Путиным показала, чем Байден лучше Трампа Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSamariumТрамп не политик.... в отличие от Байдена. К тому же он неуравновешен и поэтому непредсказуем...Байден- политик старой школы и в этом его преимущество перед Трампом.ОРОльга Русецкаялучше для нас он тем, что явная деменция близится или уже есть , а Трамп вполне себе в форме и делал что хотел, кое-что и правильно(стена, климат, нато и пр)Евгения НазароваА,может,Джо просто играе т спектакль с деменцией.При современных технологиях подкачать реальную болезнь не трудно.Мне так показалось.Евгения НазароваДело не в форме,а в интересах.Интересы,выражаемых Джо людей,менее прагматичны и менее порядочны,чем трамповскиеКомментировать
Свежие комментарии