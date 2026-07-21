Алан Галлямов из Татарстан стал чемпионом мира по Dota 2 и получил $750 тысяч

Призовые новый чемпион мира по Dota 2 разделит со своей командой. Приз - $750 тысяч. Впрочем, у Алана Галлямова есть и другое достижение – помимо всего прочего, он признан самым ценным игроком на этом чемпионате.
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