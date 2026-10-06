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Несекретные материалы

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ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта на оборонном предприятии

ФСБ задержала жителя Тамбова за подготовку теракта на оборонном предприятии

55-летнего жителя Тамбова задержали по подозрению в подготовке теракта. Следствие считает, что он получил задание от украинских спецслужб и собирался подорвать автомобили работников оборонного предприятия.

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