Жительница Константиновки рассказала, как скрывала сына от полиции Украины

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Жительница Константиновки (ДНР) скрывала своего несовершеннолетнего сына в квартире соседки от сотрудников украинской полиции, чтобы защитить его от принудительной эвакуации детей на подконтрольную Киеву территорию и чтобы ее не лишили родительских прав.