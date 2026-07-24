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ТАСС

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Жительница Константиновки рассказала, как скрывала сына от полиции Украины

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Жительница Константиновки (ДНР) скрывала своего несовершеннолетнего сына в квартире соседки от сотрудников украинской полиции, чтобы защитить его от принудительной эвакуации детей на подконтрольную Киеву территорию и чтобы ее не лишили родительских прав.

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