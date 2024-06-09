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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Шокирующие факты о викторианской хирургии

Мы в полной мере не понимаем, как нам повезло с современной медициной. Если мы заглянем в книги по медицине и хирургии всего лишь чуть более вековой давности, то есть во время викторианской эпохи (1837-1901), то у нас возникнет ощущение, что мы очутились в темном и мрачном средневековье.

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