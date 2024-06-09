Шокирующие факты о викторианской хирургии

Мы в полной мере не понимаем, как нам повезло с современной медициной. Если мы заглянем в книги по медицине и хирургии всего лишь чуть более вековой давности, то есть во время викторианской эпохи (1837-1901), то у нас возникнет ощущение, что мы очутились в темном и мрачном средневековье.