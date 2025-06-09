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Украинцы грозят спровоцировать конфликт в ЕС: И Европа не знает, что с этим делать

Украинцы грозят спровоцировать конфликт в ЕС: И Европа не знает, что с этим делать

Евросоюзу грозит внутренний конфликт из-за статуса украинских беженцев, пишет NZZ. "Брюссель опасается, что украинцы переедут в те страны ЕС, где условия для них наиболее благоприятны", - отмечает издание.

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