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Кулеба призвал Польшу увековечить память украинских нацистов — приравнял резню на Волыни к высылке устроивших ее палачей. Поляки в ужасе

Кулеба призвал Польшу увековечить память украинских нацистов — приравнял резню на Волыни к высылке устроивших ее палачей. Поляки в ужасе

© AP Photo / Francisco Seco8,4K прочтений 3 дня назад Кулеба приравнял геноцид на Волыни к высылке устроивших его украинских нацистов, пишет Interia.

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Комментарии
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Лев Добрый
Ну наконец-то, поляки в ужасе! А какого было русским на Украине после переворота в 2014 году и прихода к власти бандеровцев? 8 лет терпели бандеровщину, ну а потом конечно СВО!😱⚔️🤠👈
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