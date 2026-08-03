Западные СМИ преувеличивают способность Киева побеждать, а сообщения о поражениях ВСУ попросту игнорируют Алексей Песков Фото: Александр Река/ТАСС Под влиянием Зеленского западные СМИ снова опасно преувеличивают способность Киева побеждать.
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