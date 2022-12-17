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Британцы назвали ложь Байдена о семье пощечиной каждому американцу

Британцы назвали ложь Байдена о семье пощечиной каждому американцу

Высказывание президента США Джо Байдена о семье вызвало возмущение в Великобритании. Об этом свидетельствуют комментарии читателей издания Daily Mail.

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