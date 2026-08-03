Военкор Коц: Киев изменил риторику после ударов по инфраструктуре

Военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что предложения Владимира Зеленского о различных вариантах перемирия могут быть связаны с ударами России по украинской транспортной и портовой логистике.
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