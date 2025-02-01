Крушение самолёта в Филадельфии: на борту были 6 человек, включая врачей

В Филадельфии разбился самолёт с шестью пассажирами, включая врачей и пациента. После взлёта из аэропорта на северо-востоке города воздушное судно рухнуло возле торгового центра, вызвав взрыв и пожары, затронувшие соседние авто и здания.
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