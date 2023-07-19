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ХК ЦСКА передал батальону «Эспаньола» автобус с буквами Z и V и надписью «Наша цель – победа»

«Эспаньола» – добровольческое подразделение, в которое входят фанаты различных клубов. Оно было сформировано на Донбассе осенью 2022 года.

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