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Копеечная подкормка, чтобы чеснок не сох, не желтел и ничем не болел

Копеечная подкормка, чтобы чеснок не сох, не желтел и ничем не болел

Выращивание чеснока нередко связано с определенными сложностями. Иногда растение начинает сохнуть и желтеть, причем причины такого явления установить тяжело.

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