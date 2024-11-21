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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Шведская полиция сосредоточилась на китайском судне после подозрений в подрыве подводного кабеля

Шведская полиция, расследующая предполагаемую диверсию на двух волоконно-оптических подводных кабелях в Балтийском море, заявила, что китайское судно у берегов Дании “представляет интерес”, а датские официальные лица заявили, что их военно-морские силы следят за зарегистрированным в Китае грузовым судном.

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